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Житель Алматинской области 9 лет числился умершим

28.10.2020 8479
Алматы. 28 октября. Kazakhstan Today - 9 лет числился умершим житель Алматинской области, передает Kazakhstan Today.
 
Все это время он работал, получал государственные услуги, платил налоги. Возможно, Кенжебек Алпысбаев и не узнал бы, что по бумагам мертв, если бы не решил принять участие в праймериз партии Nur Otan. Выяснилось, что в 2011 году, когда у жителя Алакольского района Кенжебека Алпысбаева скончалась мать, он подал заявление на получение свидетельства о ее смерти. Но специалисты вместо ИИН женщины записали данные заявителя, сообщает Первый канал "Евразия".
 

Сначала удивился: как это я оказался мертвым? Возмутительно! Вообще, я состою в партии, каждый год плачу взносы, в собраниях участвую. Видимо, базу не проверили, человеческий фактор здесь, так получается", - рассказал Кенжебек Алпысбаев.

 
Мужчина пожаловался в компетентные органы. Там создали специальную комиссию, провели расследование и выяснили, кто из специалистов допустил оплошность. Ошибку исправили.
 

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