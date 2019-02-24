Погода без осадков ожидается во вторник на западе, северо-западе и в центре Казахстана

Астана. 12 февраля. Kazakhstan Today - В большинстве областей Казахстана с прохождением фронтальных разделов местами пройдет снег, на западе, северо-западе и в центре Казахстана ожидается ясная погода без осадков. Местами по республике ожидаются туман, гололед, метель, усиление ветра, передает Kazakhstan Today.

По данным "Казгидромета", в Алматинской области местами ожидаются туман, гололед, ветер 17-22, в отдельном районе порывы 28 метров в секунду. В Кызылординской области днем местами ветер 15-20, порывы 23 метра в секунду.

В Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются метель, днем местами ветер 15-20 метров в секунду.

В Жамбылской, Мангистауской, Акмолинской, Туркестанской, Западно-Казахстанской, Костанайской, ночью и утром в Актюбинской, Карагандинской областях местами ожидается туман, в Жамбылской, Мангистауской областях местами гололед, в Туркестанской области днем местами ветер 15-20 метров в секунду.

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