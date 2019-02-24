Датчики угарного газа устанавливают в домах с печным отоплением в Алматы

Алматы. 12 февраля. Kazakhstan Today - В Алматы в домах с печным отоплением устанавливают датчики угарного газа, передает Kazakhstan Today.

Неосторожное обращение с огнем, нарушение правил эксплуатации электрооборудования и печей - основные причины пожаров. Как сообщили специалисты городского Департамента по ЧС, возгорания на территории города происходят практически каждый день. В связи с этим с начала отопительного сезона сотрудники ДЧС еженедельно проводят встречи с населением. Выяснилось, что жителей в основном волнует вопрос противопожарного состояния печей в своих домах, пишет газета " Вечерний Алматы ".

Сейчас в рамках акции "Безопасность в каждый дом" спасатели Алматы устанавливают датчики угарного газа в домах с печным отоплением. В первую очередь малообеспеченным семьям и людям преклонного возраста.

Датчик угарного газа срабатывает и подает звуковой аварийный сигнал, оповещающий жильцов об опасности при превышении допустимой концентрации токсичных веществ. На данный момент подобные датчики установлены в 136 домах, работа по профилактике пожаров набирает обороты.

Только за один минувший выходной день личный состав Алматинского гарнизона, совместно с местной полицейской службой, представителями районных акиматов, партии "Нур Отан" и волонтеров Общества красного полумесяца РК обследовали 8364 жилых дома, вручили более 10 тысяч памяток о соблюдении правил пожарной безопасности.

В целом департамент взял на учет свыше 145 тыс. жилых домов, расположенных в частном жилом секторе. За месяц до начала отопительного сезона специалисты департамента осуществили 100-процентный подворовой обход. Там, где произошли несчастные случаи, прошли повторно. Всего по этому поводу проведено 486 сходов с участием 8395 человек.

Профилактика пожаров в частных жилых домах продлится до окончания отопительного сезона.

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