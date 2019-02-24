В этом году начнется реконструкция железнодорожного вокзала "Алматы-1" (ФОТО)

Алматы. 12 февраля. Kazakhstan Today - После передачи в коммунальную собственность города в этом году будет начата реконструкция железнодорожного вокзала "Алматы-1", передает Kazakhstan Today.

Сегодня аким Алматы Бауыржан Байбек в ходе рабочего объезда осмотрел железнодорожный вокзал. Он отметил, что при модернизации вокзала должны быть использованы недорогие, но качественные материалы, а также применены современные архитектурные решения, сообщила пресс-служба акима.

Как уточнили в акимате, за счет перепланировки решено увеличить ежедневную пропускную способность с 11 до 16 тыс. пассажиров. При этом количество мест ожидания будет увеличено почти в четыре раза.

Для организации безопасности и комфорта людей предлагается поделить потоки, когда прибывающие и убывающие пассажиры не пересекаются между собой. Для этого будут построены современные конкорсные переходы, расширен существующий подземный переход и установлены эскалаторы", - рассказали в пресс-службе.

Также в акимате напомнили, что ранее АО "КТЖ" было принято решение передать на баланс города железнодорожные вокзалы "Алматы-1" и "Алматы-2". Это позволит акимату Алматы не только провести реконструкцию объектов, но и развивать их как часть транспортной инфраструктуры мегаполиса.

В результате в 2018 году за счёт средств местного бюджета были реконструированы обе привокзальные площади. Перед вокзалами произведено перераспределение потоков с приоритетом для общественного транспорта, обустроены пешеходные переходы с островками безопасности и установлены камеры видеонаблюдения.

В этом году в Алматы продолжится работа по развитию комфортной городской среды. На сегодня реконструировано уже две трети исторического центра города, отремонтированы 524 улицы и почти 1400 старых дворов. Треть уличного освещения переведено на светодиодные и энергосберегающие светильники, заменено 300 километров арыков и порядка 1000 километров инженерных сетей. Обновлены все подземные переходы города", - рассказали также в пресс-службе.

Кроме того, в рамках реализуемой транспортной реформы только в прошлом году на городские маршруты вышли 500 новых автобусов. В текущем году обновление автобусного парка города будет продолжено.

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