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Три снежные лавины сошли в горах близ Алматы

12.02.2019, 16:57 9694
Три снежные лавины сошли в горах близ Алматы
Алматы. 12 февраля. Kazakhstan Today - Три снежные лавины сошли в горах близ Алматы, передает Kazakhstan Today.
 

В течение сегодняшнего дня произошло три самопроизвольных схода снежных лавин в районе автодороги Медеу и Бутаковки, выше экопоста. В двух случаях были перекрыты небольшие участки дорог объемом выпавших лавин 200 и 600 кубометров", - сообщили в пресс-службе ДЧС Алматы.

 
По информации ведомства, к расчистке автодороги привлечена техника АГЭУ ГУ "Казселезащита". На одном участке расчистка еще ведется по дороге выше экопоста, не доезжая конноспортивного комплекса. 
 
Вместе с тем в ДЧС отметили, что планируемый профилактический спуск лавин в ущельях Малой и Большой Алматинки был отложен до завершения выпадения осадков. 
 
ДЧС рекомендует гостям и жителям города на время воздержаться от походов в горы.
 

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