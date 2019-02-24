Алматы. 12 февраля. Kazakhstan Today - Три снежные лавины сошли в горах близ Алматы, передает Kazakhstan Today.

В течение сегодняшнего дня произошло три самопроизвольных схода снежных лавин в районе автодороги Медеу и Бутаковки, выше экопоста. В двух случаях были перекрыты небольшие участки дорог объемом выпавших лавин 200 и 600 кубометров", - сообщили в пресс-службе ДЧС Алматы.

По информации ведомства, к расчистке автодороги привлечена техника АГЭУ ГУ "Казселезащита". На одном участке расчистка еще ведется по дороге выше экопоста, не доезжая конноспортивного комплекса.

Вместе с тем в ДЧС отметили, что планируемый профилактический спуск лавин в ущельях Малой и Большой Алматинки был отложен до завершения выпадения осадков.

ДЧС рекомендует гостям и жителям города на время воздержаться от походов в горы.

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