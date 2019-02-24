В Карагандинской области мерами соцподдержки охвачены все лица с ограниченными возможностями

Караганда. 13 февраля. Kazakhstan Today - Заместитель председателя общественного совета Карагандинской области Л. Куанышбекова рассказала о мерах социальной поддержки лиц с ограниченными возможностями, передает Kazakhstan Today.

По ее словам, в Карагандинской области проживает 66845 лиц с ограниченными возможностями. Все они охвачены мерами социальной поддержки. Так, в 2018 году было выдано порядка 4000 протезных изделий, 656 кресел-колясок.

3382 инвалидам в Карагандинской области предоставляются услуги индивидуального помощника. 539 лиц с ограниченными возможностями сопровождают специалисты жестового языка.

Среди этой категории граждан почти 5000 - это дети. Государство взяло на себя возмещение затрат на обучение на дому таких детей. Для этого каждому из них выплачивается пособие в размере четырех месячных расчетных показателей в квартал на каждого ребенка. На сегодня данным видом помощи охвачено 550 детей.

Еще один вид социальной помощи - дополнительные надбавки инвалидам первой группы, не имеющим родственников, которые могут их содержать. В 2018 году данная помощь была оказана 640 одиноким лицам, нуждающимся в посторонней помощи, на сумму более 18 млн тенге.

Особое внимание уделяется вопросам создания доступной окружающей среды для инвалидов. В последние годы это один из основных вопросов повестки дня государственных органов. Проведена инвентаризация объектов, в ходе которой установлено, что 1019 объектов подлежат адаптации. На сегодня на 744 объекта социальной инфраструктуры адаптированы для доступа инвалидов.

По всем вопросам, связанным с оказанием мер государственной поддержки лицам с ограниченными возможностями, следует обращаться в отделы занятости и социальной поддержки по месту жительства, проинформировала пресс-служба акима региона.

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