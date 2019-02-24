В Алматы увеличат перечень компенсационных выплат на коммунальные услуги многодетным семьям

"Одной из острых проблем для многодетных семей является оплата коммунальных услуг. Целый ряд из них мы датируем, в целом в городе широкий спектр направлений, по которым оказываются различные выплаты. Тем не менее нужно дополнительно рассмотреть объемы и перечень адресных компенсационных выплат многодетным семьям, включая затраты на установку индивидуальных приборов учета горячего и холодного водоснабжения", - сказал Бауыржан Байбек.
Кроме того, аким поручил рассмотреть меры по увеличению адресной социальной помощи семьям с детьми-инвалидами и вопрос компенсирования затрат на детский сад для многодетных малоимущих семей начиная со второго ребенка.
Необходимо рассмотреть меры по увеличению адресной социальной помощи на возмещение затрат по обучению на дому детей-инвалидов, единовременную социальную помощь при наступлении трудной жизненной ситуации. Весьма чувствителен вопрос устройства детей в детские сады, особенно, если семья многодетная. Надо изучить вопрос компенсирования затрат на детский сад для многодетных малоимущих семей начиная со второго ребенка", - сказал Бауыржан Байбек.
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