В Алматы увеличат перечень компенсационных выплат на коммунальные услуги многодетным семьям

Алматы. 13 февраля. Kazakhstan Today - В ходе внеочередной конференции городского филиала партии "Нур Отан" аким Алматы Бауыржан Байбек поручил увеличить перечень компенсационных выплат на коммунальные услуги многодетным семьям, передает Kazakhstan Today.

"Одной из острых проблем для многодетных семей является оплата коммунальных услуг. Целый ряд из них мы датируем, в целом в городе широкий спектр направлений, по которым оказываются различные выплаты. Тем не менее нужно дополнительно рассмотреть объемы и перечень адресных компенсационных выплат многодетным семьям, включая затраты на установку индивидуальных приборов учета горячего и холодного водоснабжения", - сказал Бауыржан Байбек.

Кроме того, аким поручил рассмотреть меры по увеличению адресной социальной помощи семьям с детьми-инвалидами и вопрос компенсирования затрат на детский сад для многодетных малоимущих семей начиная со второго ребенка.

Необходимо рассмотреть меры по увеличению адресной социальной помощи на возмещение затрат по обучению на дому детей-инвалидов, единовременную социальную помощь при наступлении трудной жизненной ситуации. Весьма чувствителен вопрос устройства детей в детские сады, особенно, если семья многодетная. Надо изучить вопрос компенсирования затрат на детский сад для многодетных малоимущих семей начиная со второго ребенка", - сказал Бауыржан Байбек.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства