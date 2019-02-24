В Актобе находившаяся два месяца в коме трехлетняя девочка пришла в сознание

Актобе. 15 февраля. Kazakhstan Today - В Актобе спустя два месяца комы в сознание пришла трехлетняя девочка, передает Kazakhstan Today.

Девочке был поставлен редкий и тяжелый диагноз - стволовой энцефалит. По словам врачей, он чаще всего приводит к летальному исходу. Но маленькой Аяулым удалось победить болезнь, сообщает телеканал КТК .

По данным телеканала, коварная инфекция привела к поражению головного мозга, отчего девочка впала в кому. Без признаков жизни, на аппарате искусственного дыхания Аяулым пролежала декабрь и январь.

"Едва сердце не выскочило, когда сказали, что дочь вышла из комы. Это чудо. Сейчас она реагирует на все, всех узнает, пытается разговаривать. Случай с Аяулым действительно один на тысячу, признаются медики. Говорят, с таким диагнозом, как правило, кома приводит к летальному исходу. Врачи не скрывают: надежды на благоприятный исход практически не было. Но все эти два месяца продолжали упорно бороться за жизнь ребенка", - рассказала мама девочки Анара Есенгельдина.

Как долго ребенок пролежит в больнице, пока неизвестно. Врачи затрудняются ответить, сколько времени понадобится для восстановления. Говорят, болезнь очень коварная и в любой момент может вновь наступить ухудшение. Но то, что Аяулым выбралась из комы, это уже большая надежда как для медиков, так и для родителей.

"Это очень редкая патология. Стволовой энцефалит - это локализация воспаления именно в стволе головного мозга, где находятся жизненно важные центры. Весь персонал радовался так же, как родители, каждым положительным изменениям: когда ребенок начал сам дышать, сам глазки открывать, сам начал двигать ручками, ножками", - сказал заместитель главного врача Актюбинской детской больницы Сагидолла Досмагамбетов.

Впереди долгая реабилитация. Расслабляться, говорят медики, еще очень рано. Сейчас Аяулым продолжает получать интенсивное лечение.

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