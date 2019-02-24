На всей территории Казахстана сегодня пройдут осадки, на юге местами сильные

Астана. 20 февраля. Kazakhstan Today - В среду на всей территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидается неустойчивый характер погоды, с которым пройдут осадки, на юге республики местами сильные. Местами по республике ожидаются туман, гололед, метель, усиление ветра, передает Kazakhstan Today.

По данным "Казгидромета", в Туркестанской, Жамбылской областях местами ожидаются туман, гололед, метель, усиление ветра до 15-20, порывы 23-28 метров в секунду. В Акмолинской области местами метель, гололед, усиление ветра до 15-20, порывы 25 метров в секунду.

В Кызылординской области местами туман, гололед, утром и днем порывы ветра 15-20 метров в секунду. В Мангистауской области местами ожидаются туман, ветер 15-20 метров в секунду, ночью местами метель, гололед.

В Костанайской, Карагандинской областях местами ожидаются низовая метель, туман, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются метель, гололед, ветер 15-20 метров в секунду.

Ночью в Атырауской, Западно-Казахстанской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В Северо-Казахстанской области местами низовая метель, днем усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В Актюбинской области местами низовая метель, ветер 18 метров в секунду. В Алматинской области, в районе Жаланашколя, усиление ветра до 18-23 метров в секунду.

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