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На большей части территории Казахстана ожидаются осадки

22.02.2019, 08:42 7993
Астана. 22 февраля. Kazakhstan Today - На большей части территории Казахстана 22 февраля ожидаются осадки, передает Kazakhstan Today.
 
"На всей территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидается неустойчивый характер погоды, пройдут осадки, днем на юго-востоке и востоке республики в горах - сильный снег. Местами по республике ожидаются туман, гололед, метель, усиление ветра", - сообщает РГП "Казгидромет". 
 
В Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Акмолинской, Туркестанской областях местами ожидаются туман, метель, гололед, ветер 15-20 метров в секунду, в Восточно-Казахстанской области днем порывы 23 метра в секунду. 
 
В Алматинской, Жамбылской, Западно-Казахстанской областях местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
В Северо-Казахстанской, Павлодарской областях местами туман, усиление ветра до 15-20, днем в Северо-Казахстанской области порывы 25 метров в секунду. 
 
В Костанайской области местами ожидаются низовая метель, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
В Мангистауской, Актюбинской областях местами ожидаются ветер 15-20 метров в секунду. 
 
В Кызылординской, Атырауской областях местами туман.
 

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