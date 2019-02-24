На большей части территории Казахстана ожидаются осадки

Астана. 22 февраля. Kazakhstan Today - На большей части территории Казахстана 22 февраля ожидаются осадки, передает Kazakhstan Today.

"На всей территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидается неустойчивый характер погоды, пройдут осадки, днем на юго-востоке и востоке республики в горах - сильный снег. Местами по республике ожидаются туман, гололед, метель, усиление ветра", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Акмолинской, Туркестанской областях местами ожидаются туман, метель, гололед, ветер 15-20 метров в секунду, в Восточно-Казахстанской области днем порывы 23 метра в секунду.

В Алматинской, Жамбылской, Западно-Казахстанской областях местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Северо-Казахстанской, Павлодарской областях местами туман, усиление ветра до 15-20, днем в Северо-Казахстанской области порывы 25 метров в секунду.

В Костанайской области местами ожидаются низовая метель, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Мангистауской, Актюбинской областях местами ожидаются ветер 15-20 метров в секунду.

В Кызылординской, Атырауской областях местами туман.

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