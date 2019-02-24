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Центр миграционных услуг Алматы начал оказывать услугу по регистрации иностранцев

22.02.2019, 09:27 8101
Алматы. 22 февраля. Kazakhstan Today - Открывшийся в августе прошлого года в Алматы Центр миграционных услуг теперь оказывает услугу по временной регистрации иностранцев и лиц без гражданства, передает Kazakhstan Today. 
 
Как напомнили в департаменте полиции Алматы, ранее в центре оказывалась услуга лишь по выдаче разрешений на трудовую деятельность иммигрантам по принципу безбарьерного доступа.
 
"В январе текущего года данным Центром было выдано трудовым мигрантам 2 тыс. 258 разрешений. При этом отметим, что все необходимые обязательные процедуры, а именно: получение ИИН, медицинской страховки, медицинской справки, оплата предварительного платежа по подоходному налогу осуществляется в самом ЦМУ. Обратившемуся лишь необходимо с собой иметь документ, удостоверяющий его личность и копию миграционной карточки. Удобные условия по достоинству оценены обществом, в том числе и международным, в этой связи было решено более масштабно использовать ресурсы Центра: введена функция временной регистрации иностранных граждан. А это означает, что при регистрации иностранный гражданин имеет возможность получить и разрешение на занятие трудовой деятельностью у физических лиц", - уточнил заместитель начальника управления миграционной службы департамента полиции города Алматы полковник полиции Асхат Бутунчинов. 
 
В полиции также напомнили о функционировании визово-миграционного портала, с помощью которого прибывающих иностранцев можно временно зарегистрировать онлайн. Для этого принимающая сторона должна иметь электронную цифровую подпись. 
 
За январь 2019 года в городе Алматы в органах миграционной службы зарегистрированы 17 тыс. 277 иностранных граждан. Вместе с тем за нарушение миграционного законодательства РК к административной ответственности привлечены 728 иностранцев, еще 315 по решению суда выдворены за пределы страны. 
 

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