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Шимашева назначена руководителем управления социального благосостояния Алматы

22.02.2019, 15:45 16147
Шимашева назначена руководителем управления социального благосостояния Алматы
Алматы. 22 февраля. Kazakhstan Today - Руководителем управления социального благосостояния города Алматы стала Рахат Шимашева, передает Kazakhstan Today.
 
Среди задач, поставленных перед новым руководителем управления, - снижение безработицы, создание социальных лифтов, безбарьерной среды для лиц с особыми потребностями. Кроме того, необходимо усилить работу по развитию партнерства с НПО и реализации социальных проектов, а также повышения прозрачности и качества оказания государственных услуг, сообщил официальный представитель акимата Тимур Базарбаев
 
Ранее аким Алматы Бауыржан Байбек предложил отказаться от ряда неприоритетных расходов и уже на ежегодной отчетной встрече с населением представил городскую программу по комплексной поддержке малообеспеченных многодетных семей. Так, по 7 направлениям программы "Бакытты отбасы" разработаны 13 конкретных мер, в том числе льготная ипотека, стипендии и бесплатные детские сады, переобучение и трудоустройство, а также повышение единовременных выплат из местного бюджета. 
 
Уже в ближайшее время в Алматы будет создан городской Центр для многодетных матерей, где по принципу одного окна будут оказываться юридические и психологические консультации, реабилитационная помощь. Здесь же могут быть трудоустроены сами многодетные матери. 
 
Будет запущена специальная социальная жилищная программа "Бакытты отбасы". Первоначальный взнос составит 10% от стоимости квартиры, ставка - 2% на 18 лет. Поскольку из 1276 многодетных и неполных семей, состоящих в очереди, многие не имеют средств на оплату первоначального взноса, из бюджета города будут выделены жилищные сертификаты на сумму 1 млн тенге. Кроме того, для малообеспеченных семей Алматы, начиная со второго ребенка, детский сад станет бесплатным. Отличникам учебы из малообеспеченных семей будут выплачиваться стипендии. Это будет стимулировать стремление к знаниям. Студентам университетов и колледжей - по 10 тысяч в месяц, школьникам - по 5 тысяч тенге, сообщили в акимате.
 
Рахат Шимашева в разные годы работала в системе городского образования, в том числе руководителем управления образования. Последние два года возглавляла управление по развитию языков города Алматы.
 

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