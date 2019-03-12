МИД прокомментировал задержание в Китае студентки из Казахстана

Астана. 11 марта. Kazakhstan Today - Сегодня на брифинге в Министерстве иностранных дел РК официальный представитель ведомства Айбек Смадияров сообщил, что задержанная в Китае казахстанская студентка Юлия Ходева не состояла на консульском учете, передает Kazakhstan Today.

Сегодня состоялась первая встреча адвоката - гражданина КНР. Его наняли родители Юлии. По законам Китая адвокатом должен быть гражданин КНР. Мы оказываем лишь консульско-правовую помощь, проверяем условия содержания под стражей. До конца недели планируется организация личной встречи консула и посещения девушки в изоляторе временного содержания. Родители ее сейчас в Казахстане", - сказал Смадияров.

По его словам, девушка жила в Китае шестой год и должна была завершить учебу, но сотрудники консульства не знали об этом.

К сожалению, она не состояла на консульском учете, консульские работники не знали, что она там учится. Мы призываем всех, кто находится за границей, обучаются, немедленно встать на консульский учет", - сказал представитель МИД РК.

Как сообщалось ранее, 28 февраля в городе Хуанчжоу была задержана 25-летняя студентка из Актау Юлия Ходева. Девушку подозревают в распространении наркотиков.

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