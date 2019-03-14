Осужденной по делу об убийстве Дениса Тена смягчили наказание

Алматы. 13 марта. Kazakhstan Today - В судебной коллегии по уголовным делам Алматинского городского суда рассмотрели апелляционные жалобы, передает корреспондент Kazakhstan Today.

Приговор в отношении Армана Кудайбергенова и Нуралы Киясова оставлен без изменений. Согласно решению суда, Жанар Толыбаева будет переведена из колонии средней безопасности в колонию минимальной безопасности. Суд учел тот факт, что подсудимая впервые совершила тяжкое преступление.

Напомним, казахстанского фигуриста, призера Олимпиады Дениса Тена днем 19 июля 2018 года ранили ножом автоворы, которых он застал с поличным при попытке кражи зеркал с его автомашины. В тяжелом состоянии, с большой кровопотерей Дениса доставили в больницу, но спасти его не удалось.

По подозрению в убийстве фигуриста были арестованы 23-летний уроженец Кызылординской области Арман Кудайбергенов и 24-летний уроженец Жамбылской области Нуралы Киясов. Также полицейские арестовали Жанар Толыбаеву, которая в драке не участвовала, но не донесла о преступлении и не сообщила о местонахождении подозреваемых.

13 декабря дело об убийстве Дениса Тена поступило в суд. 17 января 2019 года Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Алматы вынес приговор подсудимым по этому делу. Подсудимые по делу об убийстве известного казахстанского фигуриста, призера Олимпиады Дениса Тена Арман Кудайбергенов и Нуралы Киясов приговорены к 18 годам лишения свободы, Жанар Толыбаева - к четырем.

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