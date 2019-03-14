Погибшая на Урале рыба прямого влияния на естественную популяцию не окажет

Астана. 13 марта. Kazakhstan Today - Декабрьская гибель рыбы в реке Урал в Атырауской области прямого влияния на естественную популяцию рыбы не окажет, сообщил вице-министр энергетики Республики Казахстан Сабит Нурлыбай на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций, передает Kazakhstan Today.

"Однако судить о реальных последствиях гибели рыбы можно будет после весенней путины и по результатам научных исследований", - сказал вице-министр, сообщает ortcom.kz .

Непосредственно на реке со 2 декабря 2018 года по 11 марта 2019 года собрано в целом 8,6 тонны погибшей рыбы. Работы по сбору и утилизации продолжаются. Вся собранная рыба направлена на склады хранения и находится под строгим контролем акимата Атырауской области.

Как отмечает заместитель председателя Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства РК Нариман Жунусов, на 11 марта 2019 года было собрано и утилизировано 111,4 тонны рыбы, из них 103 тонны - это искусственно выращенные в двух хозяйствах осетровые. "Поскольку 103 тонны искусственно выращенные, они никакого прямого ущерба на популяцию реки не наносят", - сказал он.

Также председатель Межведомственной комиссии Нурлыбай Сабит сообщил, что комиссия посетила теневой участок на реке Урал одного из рыбохозяйственных предприятий, которые уже со вчерашнего дня осуществляют лов.

Специалисты дают промысловую оценку как удовлетворительную. Они отмечают, что на сегодняшний день температура воды на реке Урал составляет от 2 до 4 градусов, при такой температуре не начинается нерестовая миграция частиковых видов рыб. Необходима 10 градусов воды для массовой миграции рыбы. Кроме того, отсутствует достаточное течение для захода рыбы в реку Урал. На текущей год, с 15 февраля 2018 года по 15 февраля 2020 года, установлен лимит на реку Урал в объеме 4,5 тыс. тонн", - сообщил он.

Вице-министр энергетики РК озвучил ситуацию по утилизации погибшей рыбы: 101 тонна рыбы утилизирована. "Но необходимо совместно - акиматам, волонтёрам, представителям кооперативов - и далее собирать погибшую рыбу и своевременно утилизировать, потому что лед растаял и рыба появилась", - заключил он.

Кроме того, как сообщил заместитель председателя Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства РК Нариман Жунусов, определены четыре предприятия, которые осуществляют сброс отходов в реку Урал, пишет Kazpravda.kz

"Были определены потенциальные предприятия, которые осуществляют сброс в реку Урал в ходе своей хозяйственной деятельности и могут определенным образом повлиять на экологическое состояние реки. Это четыре компании: "Атырау су арнасы", РГП "Урал-Атырауский рыбный завод", РГП "Атырауский осетровый рыбный завод" и Атырауская ТЭЦ", - сказал Жунусов.

Он отметил, что по всем компаниям были осуществлены проверки.

В ходе проверки "Атырау су арнасы" выявили определенное превышение по хлоридам. Компания в ходе подготовки питьевой воды для города осуществляет очистку и сбрасывает в реку условно чистые воды. В сбросах мы обнаружили определенное превышение хлоридов. Компания была привлечена к ответственности, рассчитывается ущерб, материалы передали в рамках возбужденных уголовных дел", - заключил спикер.

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