Член литовского сейма считает, что критика в адрес Казахстана является работой заинтересованных сил

Астана. 15 марта. Kazakhstan Today - Член литовского сейма Гедиминас Якавонис считает, что критика в адрес Казахстана является целенаправленной работой заинтересованных сил, передает Kazakhstan Today.

"Мое знакомство с Казахстаном началось еще в советское время, когда мне приходилось ездить туда в спортивные и туристические поездки. Мне искренне была интересна эта страна, потому что многие литовцы, даже мои близкие родственники из Дзукийского района, были депортированы в эту страну во время и после Второй мировой войны. После распада Советского Союза в 1991 году Казахстан стал независимым государством, и, хотя он находится в Таможенном союзе, это далеко не марионеточная страна, контролируемая Россией. С Казахстаном, на земле и в недрах которого можно найти почти все элементы таблицы Менделеева, Литве необходимо тесно общаться, потому что она, как страна Евросоюза, может научиться тому, как практически безболезненно перейти к рыночной экономике, а также развивать демократию и гражданское общество", - сказал в интервью изданию "Республика" Член Сейма Литвы Гедиминас Якавонис.

Он рассказал о том, что в течение многих лет, представляя Литву в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) и будучи членом Межпарламентской группы дружбы "Литва-Казахстан", посещал столицу Астану.

"Я своими глазами увидел, что теперь это богатая и экономически стабильная страна, к которой приковано пристальное внимание многих развитых государств мира и авторитетных международных организаций и, к сожалению, порой с очень прагматичными и корыстными интересами", - считает он.

Месяц назад на зимней сессии ПАСЕ многие депутаты были удивлены предложениями итальянского сенатора Роберта Рампи и Фрэнка Швабе из немецкого Бундестага о проведении аудита казахстанской правовой системы, которая финансируется европейскими фондами. По мнению депутата парламента Литвы Кястутиса Масюлиса, если мы сравним правовые реформы в Казахстане с европейскими стандартами, то по отдельным моментам эта республика достигла очевидного прогресса и улучшения результатов", - сказал Гедиминас Якавонис.

Он также добавил, что "в то время, когда в европейской Литве разразился крупный коррупционный скандал, в котором обвиняемыми оказались известные судьи, в Казахстане продолжаются последовательные шаги по судебным реформам".

В Казахстане совершенствуются правовые институты, реформируется механизм отбора судей, осуществляется обязательное и универсальное использование аудио-видео систем в судебных процессах. Если мы проанализируем имеющиеся цифры, количество дел, рассматриваемых судами первой инстанции, увеличилось на 11,1%, а количество рассмотренных дел увеличилось более чем в три раза по сравнению с предыдущим дореформенным периодом", - отметил Гедиминас Якавонис.

"ПАСЕ изначально была создана для защиты прав человека и европейских ценностей, демократии и верховенства закона как модели для всего мира. Одновременно с этим продвигаются некоторые инициативы, финансируемые американским миллиардером Джорджем Соросом и афиллированным с ним Фондом "Открытый диалог". Определенная часть этих денег идет на финансирование различных организаций и в нашей стране, которые, на мой взгляд, прямо наносят ущерб нашим национальным интересам, о чем уже неоднократно писала группа аналитиков газеты "Республика". И ведь кажется странным, что директор фонда "Открытый диалог" Л. Козловская организует семинары, критикующие политику независимых правительств Польши и Венгрии, в одном из залов немецкого Бундестага. Чтобы организовать такое мероприятие, вышеупомянутая леди прибывает в Германию по приглашению депутатов Андерса Нико и Фрэнка Швабе, как я уже упоминал, несмотря на то, что по просьбе властей Польши Людмила Козловская была лишена Шенгенской визы. Само собой разумеется, что критика фонда "Открытый диалог" и Фонда Сороса в адрес теперь уже Казахстана - дело все тех же сил. С моей точки зрения, самое опасное состоит в том, что под прикрытием защиты прав человека Фонд "Открытый диалог" раскрыл свое истинное лицо, защищая беглого казахстанского банкира Мухтара Аблязова. Вот почему мы в Литве должны иметь четкое и достоверное представление о процессах и правовых реформах, происходящих в Казахстане, стране, которая связана с печально известными господином Соросом, Фондом "Открытое общество", господином Аблязовым и некоторыми европейскими политиками, которые их поддерживают. Это все дискредитирует их не из-за искреннего стремления защитить права человека, а из-за стремления насильно повлиять на политику этой страны в личных целях и интересах", - сказал Гедиминас Якавонис, пишет Zakon.kz .

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