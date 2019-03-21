Карагандинцы запустили челлендж #КарагандыЕлбасыменБірге

Караганда. 20 марта. Kazakhstan Today - В социальных сетях пользователи публикуют свои истории, связанные с Лидером нации. Они отмечают посты хештегами #КарагандыЕлбасыменБірге, #мойПрезидент, #ПервыйПрезидент, передает Kazakhstan Today.

Это теплые воспоминания, впечатления, наполненные благодарностью, уважением и признательностью первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву, сообщила пресс-служба акима Карагандинской области.

В Фейсбуке Alex Urmashov пишет о том, что, благодаря Нурсултану Абишевичу, реализовались самые амбициозные проекты молодого независимого государства. Он благодарит первого президента за волю, служение народу, истинный патриотизм и мудрость.

Спасибо за мою вторую семью - Ассамблею народа Казахстана, за партию "Nur Otan". Вы всегда принимали нелегкие, но взвешенные решения, ведущие к процветанию и преумножению. Молодежь АНК, используя весь свой потенциал, претворит в жизнь все планы и сохранит мир и согласие, дарованное нам нашими предками. Спасибо Вам за Казахстан! Вы мой Президент!" - написал пользователь.

Мика Мырзабекова рассказывает о своем отце и его впечатлениях о встрече с Первым Президентом: "Мой отец Батырбек Мырзабеков постоянно вспоминает тот незабываемый момент и свои чувства, когда он выступал от имени жителей региона перед Главой Государства Нурсултаном Назарбаевым во время открытия железной дороги Жезказган-Бейнеу, ставшей дорогой века в истории независимого казаxского народа #КарагандыЕлбасыменБірге".

Сотрудник "АрселорМиттал Темиртау" Алибек Алпыспаев благодарит Елбасы и вспоминает о встрече президента с коллективом предприятия в сентябре прошлого года.

Мы все металлурги, в одной партии состоим, служим стране и народу!" - эти теплые высказывания Елбасы запомнились нам на всю жизнь!", - делится Алибек на своей странице в Фейсбуке. Он также пишет, что о том, что "президент Назарбаев Н.А., всегда был, есть и будет оставаться главным примером и ориентиром для современной молодежи в вопросах Казахстанского патриотизма и беззаветного служения его Народу! Алга Казакстан! #КарагандыЕлбасыменбірге".

Тысячи карагандинцев откликнулись на челлендж и выкладывают фотографии с первым президентом, авторы постов призывают всех казахстанцев делиться своими историями о Елбасы и выразить благодарность первому президенту Республики Казахстан.

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