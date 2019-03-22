В Алматы подписан меморандум о сотрудничестве между госорганами и вузами

Алматы. 21 марта. Kazakhstan Today - На молодежном форуме в Алматы подписан меморандум о сотрудничестве с госорганами и вузами о прохождении студентами последних курсов производственной практики в государственных органах города Алматы, передает Kazakhstan Today.

Город Алматы считается городом молодежи. Ведь в нашем городе самую большую часть населения занимают молодые жители города. Елбасы Н.А. Назарбаев возлагает большие надежды на молодежь при формировании государственного профессионального аппарата. В этих целях департаментом по делам государственной службы и противодействию коррупции по городу Алматы совместно с проектными офисами "Саналы Урпак", "Алматы Адалдык Аланы" проведен молодежный форум", - сообщили в управлении общественного развития акимата Алматы.

Форум проходил во Дворце студентов, в нем приняли участие более 1600 граждан, среди которых были лидеры молодёжных организаций, студенческая молодёжь и представителей вузов и колледжей города Алматы.

Целеустремленная молодежь может двигаться по карьерной лестнице вперед, имея позитивные идеалы и равняясь на лучших. Сегодня главная задача это повышение доверия граждан к государственной службе. За последние годы в несколько раз увеличилось количество молодежи желающей стать государственными служащими", - отметили в акимате.

На форуме подписан меморандум о сотрудничестве с госорганами города Алматы и вузами о прохождении студентами последних курсов города Алматы производственной практики в государственных органах города Алматы.

Руководитель департамента Данияр Таумурат призвал студентов не бояться трудностей, устоявшихся стереотипов и прийти на госслужбу, так как она изо дня в день становится мотивированной, конкурентоспособной и престижной.

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