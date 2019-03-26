Минэнерго проводит расследование аварии на месторождении Каламкас

Актау. 25 марта. Kazakhstan Today - Началось расследование аварии на месторождении Каламкас, сообщили в пресс-службе Министерства энергетики РК, передает Kazakhstan Today.

Напомним, 13 марта 2019 года, в 17.30, на газонефтяном месторождении Каламкас в Мангистауской области при бурении ТОО "Инженерная Буровая Компания "Си Бу" (Актау) скважины № 8237 с проектной глубиной 903 м произошла внештатная ситуация с выбросом газоводяной смеси.

По данному факту Западным межрегиональным управлением государственной инспекции в нефтегазовом комплексе Министерства энергетики и департаментом экологии Мангистауской области назначены проверки в отношении АО "Мангистаумунайгаз". По результатам проверок Министерством энергетики будут приняты соответствующие меры", - сообщили в пресс-службе ведомства.

На месторождении находятся руководство АО "Мангистаумунайгаз", ТОО "Инженерная буровая компания "Си Бу", а также представитель Западного межрегионального управления государственной инспекции в нефтегазовом комплексе. Также на место происшествия направлены представители центрального аппарата Министерства энергетики и "КазМунайГаза".

В Минэнерго привели краткую хронологию внештатной ситуации. 5 марта 2019 года начато бурение скважины №8237. Произведено бурение до глубины 453 метров и проведены геофизические работы. 13 марта 2019 года, в 15.00, произведены спуск и цементирование 324-миллиметровой обсадной колонны (кондуктор) согласно плану работ. Во время ожидания затвердения цемента через 2 часа 30 минут произошло интенсивное водогазопроявление между 426-миллиметровой обсадной трубой (направляющая труба) и 324-миллиметровым кондуктором. 13 марта 2019 года, в 19.00, устье скважины загерметизировано с помощью универсального превентора. После герметизации устья скважины вокруг буровой площадки появилось водогазопроявление в виде грифонов.

"На сегодняшний день продолжается работа по устранению водогазопроявлений в виде грифонов путем закачки специальных растворов. При грифоне на поверхность поднимается рабочая жидкость (буровой раствор), закачанная в скважину, и газ из пласта. Проявление нефти на поверхность по состоянию на 24 марта 2019 года отсутствует. Данное происшествие находится под контролем специалистов. Ликвидация последствия происшествия ожидается к вечеру 24 марта текущего года", - отметили в пресс-службе.

Комитетом индустриального развития и промышленной безопасности Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК совместно с территориальным Департаментом по Мангистауской области проводится расследование обстоятельств аварии на месторождении Каламкас.

Также поручено установить причины и виновных, действия которых привели к аварии. Расследование аварии находится на контроле Комитета.

Сообщается, что ликвидацией аварии занимается подрядная организация ТОО "Инженерная буровая компания "Си Бу" совместно с недропользователем. В настоящее время, департамент экологии по Мангистауской области в рамках ранее назначенной профилактической проверки проводит проверку для выяснения всех обстоятельств происшествия.

"24 марта 2019 года осуществлен выезд на место происшествия совместно с представителями акимата Мангистауской области, Природоохранной прокуратуры и Государственной инспекции в нефтегазовом комплексе для оценки текущей ситуации. В ходе установлено, что сброс нефти на земной поверхность отсутствует, а из первоначальных 13 мест грифонов остался лишь 5 мест (из них интенсивность газоводопроявление составляет 1 сильная, 3 средняя и 1 слабая). Площадь разлива попутной воды вокруг аварийной скважины составляет примерно длиной один километр, а шириной 0,5 километра, что подтверждается сделанными фото/видеосъемками. Следует отметить, что расстояние до защитной дамбы Каспийского моря от аварийной скважины составляет 4,5 километра, то есть прямой разлив попутной воды на море однозначно исключается. Близлежащие населенные пункты от месторождения Каламкас находятся на расстоянии: село Шебир - более 70 километров, Казан - более 85 километров и Акшымырау - более 100 километров", - проинформировали в пресс-службе Министерства энергетики РК.

По результатам проверки будут приняты соответствующие меры, а также установлен причиненный ущерб в окружающей среде.

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