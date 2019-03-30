Астана. 29 марта. Kazakhstan Today - Штормовое предупреждение объявлено в трех областях Казахстана, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает "Казгидромет", 30 марта в Кызылординской области ожидаются местами туман, 31 марта и 1 апреля местами гроза, возможен град. Ветер ожидается юго-восточный с переходом на юго-западный, местами до 15-20, порывы до 23-28 метров в секунду. Днем 31 марта в регионе прогнозируется местами шквал, днем 31 марта, 1 апреля на большей части области дождь, местами сильный.

Также сообщается, что ночью 30 марта в горах Туркестанской области ожидается сильный дождь. Местами гроза, град, ночью ветер северо-западный, до 15-20 метров в секунду.

В Мангистауской области 30 марта местами ожидаются сильный дождь и туман, говорится в штормовом предупреждении.

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