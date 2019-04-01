Алматы. 31 марта. Kazakhstan Today - Казгидромет распространил штормовое предупреждение по СКО и Жамбылской области, передает корреспондент агентства.



"1 апреля в Северо-Казахстанской области местами ожидаются туман, ночью гололед. Ветер юго-западный ночью местами 15-20 метров в секунду, днем на большей части 15-20 метров в секунду, местами порывы 23 метра в секунду. Петропавловск: 1 апреля ожидается ночью и утром туман, ветер юго-западный ночью порывы 15-20, днем 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма - 90-95 %", - сообщили в ведомстве.



Кроме того, по информации синоптиков, "1 апреля в Жамбылской области местами ожидается ветер юго-западный 15-20 метров в секунду, порывы 23-28 метров в секунду, на юго-западе области 30 метров в секунду и более. Местами ожидаются туман. Вероятность шторма - 90%".



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства