Угрозы подтопления населенных пунктов в Акмолинской и Карагандинской областях нет

Нур-Султан. 31 марта. Kazakhstan Today - В Акмолинской и Карагандинской областях продолжается проведение превентивных мероприятий и ликвидационных работ на паводкоопасных участках, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе Комитета по ЧС, в Акмолинской области в связи с прорывом плотины выставлены посты наблюдения за мониторингом на Кенесаринской, Ивановской плотинах и на притоке реки Кылшакты Кокшетау. Задействовано 258 человек и 20 единиц техники.

В круглосуточном режиме оперативным штабом ведется мониторинг паводковой ситуации в Акмолинской области. Ситуация стабильная.

В Карагандинской области в населенных пунктах Бухаржырауского, Шетского, Абайского, Осакаровского, Нуринского районов проводятся мероприятия по укреплению защитных валов, укладке мешкотары, отсыпке инертного материала.

"В данных регионах угрозы подтопления населенных пунктов нет. Паводковая обстановка на постоянном контроле", - отметили в пресс-службе Комитета по ЧС.

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