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В Алматы сохраняется опасность схода снежных лавин

02.04.2019, 14:47 8290
В Алматы сохраняется опасность схода снежных лавин
Алматы. 2 апреля. Kazakhstan Today - В Алматы сохраняется опасность схода снежных лавин, передает Kazakhstan Today.
 
"В связи с оттепелью, неустойчивым состоянием снежного покрова и ожидаемыми осадками в бассейне реки Киши Алматы в период со 2 по 5 апреля сохраняется опасность схода снежных лавин. Не рекомендуется выход на крутые заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин. Будьте осторожны в горах", - говорится в сообщении РГП "Казгидромет".
 
Кроме того, синоптики объявили штормовое предупреждение в Актюбинской области. 

Днем 2, сутки 3 апреля в Актюбинской области местами ожидается ветер юго-восточный с переходом на юго-западный порывы 15-20 метров в секунду. В Актобе днем 2, ночью 3 апреля ожидается ветер юго-восточный, порывы 15 метров в секунду. Вероятность шторма - 90-95%", - сообщает "Казгидромет".

 

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