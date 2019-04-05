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В пункте пропуска "Капланбек" нарушитель проглотил сверток с наркотиками

04.04.2019, 13:03 6913
Сарыагаш. 4 апреля. Kazakhstan Today - В пункте пропуска "Капланбек" Сарыагашского пограничного отряда нарушитель проглотил сверток с наркотиками, передает Kazakhstan Today.
 
"В пункте пропуска "Капланбек", расположенном на участке Сарыагашского пограничного отряда, пограничным нарядом с использованием служебной собаки в зале пассажирского терминала задержан 35-летний гражданин Республики Казахстан. Так, в ходе досмотра специально обученная для поиска наркотических средств служебная собака дала обозначение в область паха данного гражданина. Однако при личном досмотре задержанный проглотил сверток, в связи с чем определить вид наркотического вещества не представилось возможным", - сообщили в Пограничной службе КНБ РК.
 
Правонарушитель передан сотрудникам районного отдела полиции для дальнейшего разбирательства.
 

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