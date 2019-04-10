Дожди пройдут во вторник на юге Казахстана, на остальной территории - без осадков

Нур-Султан. 9 апреля. Kazakhstan Today - С прохождением атмосферных фронтов на юге Казахстана сегодня пройдут дожди, местами сильные. На остальной территории - погода без осадков. Местами сохраняются туман, на юге ожидается усиление ветра, гроза, возможен град, передает Kazakhstan Today.

По данным "Казгидромета", в Туркестанской области местами ожидается выпадение града, усиление ветра до 15-20, утром и днем порывы 25 метров в секунду. В Жамбылской области днем местами ожидается выпадение града, местами усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Кызылординской области местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В Алматинской области, в районе Жаланашколя, утром и днем ветер 20-25 метров в секунду.

В Акмолинской, Мангистауской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской, ночью и утром в Восточно-Казахстанской областях местами ожидается туман.

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