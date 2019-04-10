В Казахстане стартует акция по выкупу у населения незаконно хранящегося оружия

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Нур-Султан. 9 апреля. Kazakhstan Today - В Казахстане стартует акция по выкупу у населения незаконно хранящихся огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, передает Kazakhstan Today.

В целях обеспечения общественной безопасности, предупреждения преступлений с применением огнестрельного оружия и взрывчатых веществ, с 10 апреля 2019 года на территории республики проводится акция по выкупу у населения незаконно хранящихся огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Данное мероприятие будет проводиться в соответствии с Правилами добровольной возмездной сдачи гражданами незаконно хранящихся огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, утвержденными приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 266", - сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел РК.

За добровольную сдачу предметов вооружения предусматривается выплата из республиканского бюджета в сумме от десяти до ста месячных расчетных показателей за каждую единицу оружия, в зависимости от его технического состояния.

Прием огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ будет производиться в каждом территориальном органе полиции.

В целях предотвращения травм, МВД просит не производить никаких действий с обнаруженными взрывчатыми материалами и боеприпасами, ни в коем случае не пытаться транспортировать их, а сообщить в любое подразделение полиции по телефону на номер 102, либо на номер 112", - отметили в ведомстве.

Граждане, добровольно сдавшие незарегистрированное огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества освобождаются от уголовной и административной ответственности.

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