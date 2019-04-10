Нур-Султан. 9 апреля. Kazakhstan Today -Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан сообщило о переименовании железнодорожного вокзала Астана-1, передает Kazakhstan Today.

Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин подписал постановление, в соответствии с которым железнодорожный вокзал "Астана" переименован в "Железнодорожный вокзал Нур-Султан". Постановление вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

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