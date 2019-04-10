В Казахстане появились семейные суды

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Нур-Султан. 9 апреля. Kazakhstan Today - Семейные суды заработали в Казахстане, передает Kazakhstan Today.

Пилотный проект Верховного суда пока действует в крупных городах и нескольких регионах страны, сообщает Almaty.tv

Идея создать семейные суды инициаторам пришла неслучайно. Экспериментальный проект призван примирять конфликтующие стороны. Чаще всего люди приходят, чтобы развестись и взыскать алименты. И если раньше иски принимали без разбора, то теперь судьи могут потребовать объяснений у заявителей.

Несомненным плюсом создания этого проекта является то, что в проекте работают отдельные судьи, которые будут заниматься только семейно-брачными делами. У нас есть возможность подготовиться к таким делам, и к таким делам мы привлекаем психологов. С каждой парой мы разговариваем", - сказала судья Алматинского районного суда Нур-Султана Майя Касымова.

С прошлого года в этот суд столицы поступило свыше тысячи семейных дел. Более пятисот заявлений поданы на расторжение брака. Из них почти в 150 случаях судьи, психологи и медиаторы сумели помирить супругов. Выяснилось, что заявители пошли в суд, сами того не желая.

Я скажу, разница действительно чувствуется. Раньше вот пришли, проблема есть, выслушали - их развели. А на самом деле, по своей практике я знаю, столько семей я сохранила, мне это только в радость. Не могу сказать, что я ас, но люди забыли о чувствах, которые изначально были. А молодым я хочу сказать, когда в ЗАГС подают, работа должна быть там", - рассуждает семейный психолог Айжан Сулейменова.

В будущем инициаторы хотят внедрить такие проекты и в РАГСах. Чтобы при заключении брака с молодыми беседовали психологи и медиаторы. Что касается семейных судов, то по-настоящему эта технология примирения начнёт применяться вероятно уже в этом году. Необходимо будет только внести поправки в Кодекс о браке и семье. Не исключено, что для этих целей построят отдельные суды по рассмотрению семейных споров.

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