Атырау. 9 апреля. Kazakhstan Today - В Атырау возле мусорного контейнера нашли грудного ребенка, передает Kazakhstan Today.
Мальчика в возрасте около года нашли вчера вечером, 8 апреля, возле мусорного контейнера в микрорайоне Сарыарка, пишет портал "Мой город".
Как сообщила пресс-секретарь департамента полиции Атырауской области Назымгуль Кайсагалиева, по данному факту возбуждено уголовное дело. Родителей ребенка уже нашли. Подробная информация в интересах следствия не сообщается.
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