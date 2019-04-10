В аэропорту Алматы усиливают досмотр пассажиров

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Алматы. 9 апреля. Kazakhstan Today - В Международном аэропорту Алматы (МАА) усиливают досмотр пассажиров, передает Kazakhstan Today.

С полуночи 10 апреля в Международном аэропорту Алматы выставляется первая линия досмотра. В связи с тем что всем посетителям на входе в терминал необходимо будет пройти досмотр и предъявить на проверку багаж и ручную кладь, вылетающим пассажирам рекомендуем прибывать в аэропорт с достаточным запасом времени", - сообщили в пресс-службе МАА.

В пресс-службе также напомнили, что в терминале регистрация на международные рейсы открывается за 3 часа до вылета, на внутренние - за 2 часа, закрывается - за 40 минут. При этом правила регистрации у авиаперевозчиков могут несколько отличаться, поэтому перед вылетом их следует уточнять в своей авиакомпании.

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