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В аэропорту Алматы усиливают досмотр пассажиров

09.04.2019, 21:00 5185
В аэропорту Алматы усиливают досмотр пассажиров
Фото: Деловой Казахстан
Алматы. 9 апреля. Kazakhstan Today - В Международном аэропорту Алматы (МАА) усиливают досмотр пассажиров, передает Kazakhstan Today.
 

С полуночи 10 апреля в Международном аэропорту Алматы выставляется первая линия досмотра. В связи с тем что всем посетителям на входе в терминал необходимо будет пройти досмотр и предъявить на проверку багаж и ручную кладь, вылетающим пассажирам рекомендуем прибывать в аэропорт с достаточным запасом времени", - сообщили в пресс-службе МАА.

 
В пресс-службе также напомнили, что в терминале регистрация на международные рейсы открывается за 3 часа до вылета, на внутренние - за 2 часа, закрывается - за 40 минут. При этом правила регистрации у авиаперевозчиков могут несколько отличаться, поэтому перед вылетом их следует уточнять в своей авиакомпании.
 

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