Система Orphus

В Алматы нашли тело пропавшей два месяца назад Анастасии Галеевой

10.04.2019, 14:48 41770
В Алматы нашли тело пропавшей два месяца назад Анастасии Галеевой
Алматы. 10 апреля. Kazakhstan Today - В Алматы нашли тело пропавшей два месяца назад Анастасии Галеевой. Об этом агентству сообщили родственники девушки.
 
По словам тети девушки Аллы Галеевой, тело Анастасии нашли сегодня утром в канале Алматы Су. На данный момент родные уже опознали тело.
 
Информацию также подтвердили в департаменте полиции Алматинской области.
 

Сегодня в ходе организованных поисковых мероприятий в одном из шлюзов водного канала в Илийском районе, близ села Междуреченск, обнаружено тело Анастасии Галеевой, числившейся пропавшей без вести с февраля текущего года. Девушка опознана родственниками", - сообщили в пресс-службе ведомства. 

 
По данному факту назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование находится на контроле руководства областного департамента полиции. 
 
В ДП также отметили, что знакомые девушки, признавшиеся, что сбросили ее тело в водоканал, находятся под подпиской о невыезде.
 
Как сообщалось ранее, 22-летняя Анастасия Галева ушла из дома 9 февраля. Последней, кто видел девушку, была ее подруга Маргарита, проживающая в поселке Жана Куат. Сначала подруга заявила, что Настя пробыла у нее дома 9 февраля до 23.30, после чего ушла. Анастасию в течение двух недель разыскивали полиция и волонтеры, но в конце февраля Маргарита и ее муж признались, что девушки нет в живых. Якобы Анастасия умерла у них дома. После безуспешных попыток реанимировать ее, присутствующие в доме друзья скинули тело девушки в канал.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

новости по теме

Комментарии

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая