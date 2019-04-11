Алматы. 10 апреля. Kazakhstan Today - В Алматы нашли тело пропавшей два месяца назад Анастасии Галеевой. Об этом агентству сообщили родственники девушки.

По словам тети девушки Аллы Галеевой, тело Анастасии нашли сегодня утром в канале Алматы Су. На данный момент родные уже опознали тело.

Информацию также подтвердили в департаменте полиции Алматинской области.

Сегодня в ходе организованных поисковых мероприятий в одном из шлюзов водного канала в Илийском районе, близ села Междуреченск, обнаружено тело Анастасии Галеевой, числившейся пропавшей без вести с февраля текущего года. Девушка опознана родственниками", - сообщили в пресс-службе ведомства.

По данному факту назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование находится на контроле руководства областного департамента полиции.

В ДП также отметили, что знакомые девушки, признавшиеся, что сбросили ее тело в водоканал, находятся под подпиской о невыезде.

Как сообщалось ранее, 22-летняя Анастасия Галева ушла из дома 9 февраля. Последней, кто видел девушку, была ее подруга Маргарита, проживающая в поселке Жана Куат. Сначала подруга заявила, что Настя пробыла у нее дома 9 февраля до 23.30, после чего ушла. Анастасию в течение двух недель разыскивали полиция и волонтеры, но в конце февраля Маргарита и ее муж признались, что девушки нет в живых. Якобы Анастасия умерла у них дома. После безуспешных попыток реанимировать ее, присутствующие в доме друзья скинули тело девушки в канал.

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