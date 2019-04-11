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Гигантскую опухоль весом более килограмма удалили новорожденному в Алматы

10.04.2019, 15:08 5752
Алматы. 10 апреля. Kazakhstan Today - Специалисты Научного центра педиатрии и детской хирургии Алматы успешно провели новорождённому сложнейшую операцию по удалению врожденной опухоли весом более килограмма с интенсивным внутриутробным ростом, передает Kazakhstan Today.
 

Наличие гигантской опухоли весом 1028 граммов крестцово-копчиковой тератомы специалисты обнаружили ещё внутриутробно на 19 неделе, опухоль имела участки эрозирования кожи, сдавливала прямую кишку и активно пульсировала в связи с высоким снабжением кровеносными сосудами, создавая риск массивного кровотечения. После проведения тяжёлых родов новорождённый был транспортирован из родильного дома в Научный центр педиатрии и детской хирургии для проведения плановой операции. Хирургическая операция была проведена на третьи сутки с момента рождения, так как состояние новорожденного с весом 3818 граммов требовало определенной лечебной подготовки. Длительность операции по удалению врожденной опухоли у новорожденного составила более трех часов и прошла без осложнений", - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РК. 

 
Как отмечают специалисты, оперативное удаление опухоли у новорожденного дает гарантию полного выздоровления. Новорождённый на третьи сутки переведён из реанимации в отделение неонатологии на совместное пребывание с мамой, где получает тщательный уход. Его состояние оценивается как стабильное. 
 

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