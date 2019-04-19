В аэропорту Алматы задержали гражданина РК с незадекларированной валютой

Алматы. 18 апреля. Kazakhstan Today - В Международном аэропорту Алматы задержали гражданина РК с незадекларированной валютой, передает Kazakhstan Today.
"Пограничным нарядом ОПК "Алматы" в Международном аэропорту во время оформления воздушного рейса HU - 7934 сообщением Алматы - Пекин задержан гражданин РК 1970 года рождения с незадекларированной денежной суммой 30 000 долларов США, 1285 юаней, 22 000 тенге", - проинформировали в пресс-службе Пограничной службы КНБ РК.
Изъятые у задержанного гражданина деньги переданы по акту сотрудникам таможенного поста "Жетысу".
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