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В аэропорту Алматы задержали гражданина РК с незадекларированной валютой

18.04.2019, 09:09 6508
Алматы. 18 апреля. Kazakhstan Today - В Международном аэропорту Алматы задержали гражданина РК с незадекларированной валютой, передает Kazakhstan Today.
 
"Пограничным нарядом ОПК "Алматы" в Международном аэропорту во время оформления воздушного рейса HU - 7934 сообщением Алматы - Пекин задержан гражданин РК 1970 года рождения с незадекларированной денежной суммой 30 000 долларов США, 1285 юаней, 22 000 тенге", - проинформировали в пресс-службе Пограничной службы КНБ РК. 
 
Изъятые у задержанного гражданина деньги переданы по акту сотрудникам таможенного поста "Жетысу".
 

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