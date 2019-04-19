В аэропорту Алматы задержали гражданина РК с незадекларированной валютой

"Завтра, увы, прогноз обещает нам холод, снег и дождь. В такую погоду выходить на улицу, тем более на "чистый флешмоб" и посадку деревьев, совсем некомфортно. Учитывая погодные условия, я предложил перенести первый городской субботник".