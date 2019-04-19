Жителя ВКО госпитализировали с подозрением на сибирскую язву

Усть-Каменогорск. 18 апреля. Kazakhstan Today - С подозрением на сибирскую язву госпитализирован житель села Малонарымка Катон-Карагайского района Восточного Казахстана, передает Kazakhstan Today.

"В село выехала бригада эпидемиологов и специалистов отдела эпиднадзора за карантинными и особо опасными инфекциями. Известно, что 60-летний мужчина ухаживал за скотом и порезал руку. 12 апреля вечером он почувствовал недомогание и обнаружил на руке нарыв. Сельчанина госпитализировали в центральную районную больницу. На сегодняшний день диагноз предположительно случай сибирской язвы кожной формы. Взяты дополнительные углубленные обследования, по получению углубленного обследования дополнительная информация будет сообщена", - сообщает телеканал "Астана" .

Все контактные - это семья больного - обследованы, в настоящее время других больных не поступало. Состояние пациента врачи оценивают как удовлетворительное. Специалисты обследовали и домашний скот. Животные здоровы. Вводить в районе карантин нет необходимости, уверяют эпидемиологи.

Само же село Малонарымка входит в число стационарно-неблагоприятных пунктов. Там в разное время фиксируются заболевание сибирской язвой. Специалисты намерены еще раз проверить состояние всех скотомогильников в регионе.

Мы сейчас проводим мероприятия для того, чтобы исключить сибирскую язву, лабораторные исследования продолжаются. Каких-то сведений с падежом скота, с забоем вынужденного скота или разделкой мяса не установлены по месту жительства больного. Имеет пять коз, одного барана, состояние ветслужбы дает данные удовлетворительные, нормальные животные", - сказал руководитель отдела эпидемиологического надзора за карантинными и особо-опасными инфекциями ВКО Хамит Елюбаев.

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