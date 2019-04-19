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Нур-Султан. 18 апреля. Kazakhstan Today - Казахстанцам не нужно будет ходить в ЦОН за адресной справкой - планируется запустить пилотный проект, который предполагает исключение адресной справки из доступных услуг для физических лиц, передает Kazakhstan Today.

"Друзья, помните, я как-то писал о том, что нужно отказаться от адресной справки? Мы нашли решение, прошу вас поддержать. Когда я написал пост, поставив под сомнение необходимость адресной справки, получил от вас очень много сообщений. Выяснилось, что в основном их требуют: 1) госорганы, которые не имеют права этого делать; 2) частные организации при трудоустройстве, хотя таких требований нет в Трудовом кодексе. Причем была категория людей, которая высказалась против отмены адресной справки, мотивируя разными причинами", - написал в Facebook министр цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности Аскар Жумагалиев.

Он сообщил, что были учтены все пожелания.





Все, кому нужна от гражданина адресная справка, - вы сможете ее получить. Но теперь самостоятельно, не отправляя людей в ЦОН. Мы планируем запустить пилотный проект, который предполагает, исключение адресной справки из доступных услуг для физических лиц. Сотрудник кадровой службы, или еще кто-то, кому нужна адресная справка на гражданина, может зайти на egov и загрузить ее, получив по SMS согласие от гражданина", - сообщил министр.

По его словам, сегодня уже более 7 млн казахстанцев зарегистрированы в базе мобильных граждан, а это значит, они могут подтвердить через SMS-запрос третьего лица на получение справки и им не нужно никуда ходить. Остальным придется один раз зарегистрировать в ЦОНе свой номер, но это того стоит. Процедура регистрации занимает несколько минут и дает множество преимуществ. После регистрации номера вы также сможете получать более 25 сервисов и справок через Телеграм, без ЭЦП.

Уважаемые требователи адресных справок! В ближайшее время совместно с МВД и АДГСПК мы определим дату начала пилотного проекта, после чего гражданин вам не будет приносить адресную справку. Учитесь получать ее сами, через сервис третьих лиц. Если нужна помощь, консультанты ЦОН к вашим услугам", - написал Жумагалиев.

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