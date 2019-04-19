Штормовое предупреждение объявлено в столице, Шымкенте и пяти областях Казахстана

Нур-Султан. 18 апреля. Kazakhstan Today - Штормовое предупреждение объявлено 19 апреля в столице, Шымкенте и пяти областях Казахстана, передает Kazakhstan Today.

В Нур-Султане 19 апреля ожидаются утром и днем порывы ветра до 15-20 метров в секунду, сообщили в "Казгидромете".

В Акмолинской области ночью ожидается местами метель. Ветер северо-восточный ночью местами до 15-20 метров в секунду, утром и днем на большей части до 15-20, местами порывы до 25 метров в секунду.

По прогнозу, в Туркестанской области днем местами ожидается сильный дождь. Местами гроза, град, усиление юго-западного, северо-западного ветра до 15-20, порывов до 23-28 метров в секунду. В Туркестане - гроза, ветер юго-западный, северо-западный, до 15-20, порывы до 25 метров в секунду.

В Шымкенте в этот день ожидаются гроза, ветер юго-западный, северо-западный до 15-20 метров в секунду, говорится в штормовом предупреждении.

Также в Кызылординской области 19 апреля сохраняются ветер юго-западный с переходом на северо-западный до 15-20, местами до 23-28 метров в секунду, ночью местами гололед и гроза.

В Актюбинской области ночью на юге ожидаются осадки (преимущественно снег), низовая метель, гололед. Местами ожидается ветер северо-восточный, северный, 15-20, ночью порывы до 23 метров в секунду. В Актобе ожидается ветер северо-восточный, северный с порывами до 15 метров в секунду, предупреждают синоптики.

В Костанайской области ожидаются местами гололед, туман, ветер северо-восточный с порывами до 15-20 метров в секунду. В Костанае 19 апреля ожидается ветер северо-восточный, до 15-20 метров в секунду.

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