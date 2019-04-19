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Назначен начальник департамента полиции Кызылординской области

18.04.2019, 19:17 8155
Назначен начальник департамента полиции Кызылординской области
Кызылорда. 18 апреля. Kazakhstan Today - Нового начальника полиции Кызылординской области представил министр внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев, передает Kazakhstan Today.
 
По согласованию с администрацией президента на должность начальника департамента полиции Кызылординской области назначен полковник полиции Арыстангани Заппаров, сообщили в пресс-службе МВД.
 
Нового начальника департамента полиции представил личному составу министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев совместно с акимом области Крымбеком Кушербаевым.
 
Прежний глава ведомства Кайрат Мухитов назначен первым заместителем председателя Комитета административной полиции МВД Республики Казахстан.
 
Заппаров родился в 1969 году в Джамбульской области. Окончил Казахский государственный университет имени Аль-Фараби, Юридический институт Академии МВД Республики Казахстан. В органах внутренних дел служит с ноября 1993 года на различных оперативных должностях среднего и старшего начальствующего состава. Имеет опыт работы на руководящих должностях территориальных подразделений ОВД. В разные годы возглавлял управление полиции Енбекшиказахского района ДП Алматинской области, управление полиции Алатауского района ДП Алматы, управление полиции Степногорска ДП Акмолинской области, работал первым заместителем начальника ДП Актюбинской области. С января 2018 года работал начальником департамента по противодействию наркопреступности МВД Республики Казахстан.
 

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