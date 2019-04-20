Пасмурная погода с мокрым снегом и морозом ожидается в выходные в северных областях Казахстана

Алматы. 19 апреля. Kazakhstan Today - "Казгидромет" представил прогноз погоды на 20-22 апреля, передает Kazakhstan Today.

На юге Казахстана весна в полном разгаре, чего не скажешь про северную половину республики. Здесь и в предстоящие выходные дни сохранится пасмурная погода с мокрым снегом и с ночными температурами до минус 10 градусов, что ниже климатической нормы на 3-5 градусов, сообщают синоптики.

По их информации, такая погода связана с активными циклонами, перемещающимися один за другим через Баренцево на Карское море. Арктические фронты, входящие в систему этих циклонов, и будут оказывать влияние на погоду северной половины Казахстана.

Южные же области республики по-прежнему будут находиться под влиянием южной фронтальной зоны и связанных с ней атмосферных фронтов. С ними также в выходные дни ожидаются дожди, местами сильные, грозы, местами возможен град. Но будет тепло, днём воздух прогреется до плюс 15-22 градусов, что близко к средним многолетним значениям", - уточнили в "Казгидромете".

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