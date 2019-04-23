В понедельник погода без осадков ожидается лишь на западе и юго-западе Казахстана

Нур-Султан. 22 апреля. Kazakhstan Today - На большей территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтов пройдут осадки, на юге и юго-востоке местами сильный дождь, лишь на западе, юго-западе погода без осадков, передает Kazakhstan Today.

По данным "Казгидромета", местами сохраняются туман, усиление ветра, на юге гроза, возможен град. В Акмолинской области днем ожидается местами усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Кызылординской, Карагандинской, ночью и утром Костанайской области ожидается местами туман, в Карагандинской области - гололед.

В Жамбылской области местами ожидается гроза, туман, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, возможен град. В Туркестанской области местами гроза, возможен град, ночью усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Алматинской, Восточно-Казахстанской областях местами усиление ветра до 15-20 метров в секунду, ночью и утром туман.

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