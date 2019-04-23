В Талдыкоргане стартовала Первая международная конференция, посвященная двухлетию "Рухани жангыру"

Талдыкорган. 22 апреля. Kazakhstan Today - В Талдыкоргане проводится I Международная научно-практическая конференция "Продвижение современной казахстанской культуры в глобальный мир", организованная в рамках продолжающейся два года реализации программной статьи Первого Президента РК Нурсултана Назарбаева "Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания", передает корреспондент агентства.

Темой обсуждения на конференции станут основные тенденции и мировые практики популяризации лучших образцов культурного, художественного, литературного, исполнительского искусства в глобальном мире и организации культурно-досуговой сферы на центральном и местном уровне, а также результаты реализации программы "Рухани жангыру".

Приветственное слово на торжественном открытии в драматическом театре имени Б. Римовой произнёс первый заместитель акима Алматинской области Лаззат Турлашов. "Прежде всего позвольте выразить благодарность за участие в столь высоком мероприятии и разрешите поздравить с началом работы первой международной научно-практической конференции. Отрадно осознавать, что у нас в стране динамично развивается духовно здоровое гуманно-цивилизованное общество. В области целенаправленно проводится работа по реализации программы "Рухани жангыру", в этой связи воплощаются уникальные проекты. Среди них открытие нового мемориального комплекса "Батыр бабалар", историко-культурного центра "Атамекен" первого президента Казахстана, мемориального комплекса "Орбулак" и музея, посвященного жертвам политических репрессий", - сказал он.

Кроме этого, до конца текущего года планируется реализация масштабных проектов: выпуск онтологических сборников жетысуских песен и кюев, фестиваль "Кошпендилер тарихы", экспедиции на объекты области, относящиеся к мировому наследию ЮНЕСКО.

На трехдневной конференции, ведущей которого стала Айгуль Мукей, выступят ученые-культурологи, менеджеры арт-фестов, международные эксперты и ученые из Франции, Армении, Польши, Беларуси, представители проектных офисов регионального и республиканского масштабов. Конференции будет проходить по пяти секциям на темы: "Культурная интеграция и диалог культур как стратегия устойчивого развития общества", "Роль государства в формировании и развитии современной культуры", "Проектное управление как фактор продвижения культуры", "Древнее будущее знание, как вектор интеграции территории в мировое культурное пространство", "Культурная урбанистика - новый облик городов посредством фестивалей креативно-культурных кластеров".

"Хотелось бы выразить благодарность акимату Алматинской области за активное участие в проведении и поддержку этого проекта. Сегодня к нам приехали одни из самых лучших именитых ученых в сфере культуры и науки, чтобы поделиться опытом, узнать больше о Казахстане и найти новые пути решения продвигать нашу казахскую культуру в глобальный мир", - отметила представитель республиканского проектного офиса "Рухани жангыру" Гаухар Тасбергенова.

В рамках конференции зарубежные гости посетили этно-выставку, чтобы познакомиться с культурой казахского народа, поиграть в национальные игры, примерить народные костюмы и вдохновиться мотивами мелодий кочевой степи.

Напомним, мероприятие организовано Центральным проектным офисом "Рухани жангыру" совместно с управлением внутренней политики Алматинской области при поддержке Министерства культуры и спорта Республики Казахстан.

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