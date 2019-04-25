Получившего ожог от горячей клизмы годовалого ребенка выписали из медучреждения в Алматы

Алматы. 24 апреля. Kazakhstan Today - Ребенка, который получил ожог от горячей клизмы, выписали из Научного центра педиатрии и детской хирургии в Алматы, передает Kazakhstan Today.

Вчера (22 апреля. - Прим. агентства) в Научном центре педиатрии и детской хирургии выписали ребенка из Шымкента, поступившего после ожога горячей клизмой. Состояние ребенка хорошее, ожоговые раны полностью зажили, отдаленных последствий для здоровья ребенка не будет. Ребенок лечился в течение 19 дней, на данный момент активный, температуры нет, аппетит хороший", - сообщила пресс-служба медучреждения.

Напомним, в инфекционной больнице Шымкента медсестра сделала годовалому ребенку клизму кипятком. Об этом в сети Facebook сообщила пользователь Кенжегуль Тергембаева, ссылаясь на слова мамы пострадавшего ребенка Арайнур Калкаман. 25 марта ребенку Нурисламу Тасполату стало плохо, и его с матерью на скорой отвезли в Инфекционную больницу Шымкента. Там ребенку поставили диагноз ОРВИ, поставили ему систему, и ребенку стало лучше. 28 марта во время обхода врач назначил ребенку клизму. Когда медсестра начала делать клизму, ребенок сильно заплакал. При этом капли воды попали на ноги матери ребенка, и она почувствовала, что вода была горячая.

Далее, по словам автора поста, мать сказала об этом медсестре, но та продолжила, заявив, что это обычная температура для клизмы. В итоге ребенок получил сильный ожог.

Позже мальчика отправили санавиацией на лечение в Алматы.

После этого происшествия, по итогам проверки Шымкентской городской инфекционной больницы, две медсестры уволены, старшая медсестра снята с должности, заместителю главного врача и лечащему врачу объявлен строгий выговор. Помимо этого, на главного врача ШГИБ наложено административное взыскание в виде штрафа в размере 45 МРП, проинформировали в Минздраве.

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