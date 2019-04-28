Алматы. 27 апреля. Kazakhstan Today - Автомобиль с поддельным госномером выявили в Алматы, передает Kazakhstan Today.

Регистрационный номер с серией AST был установлен на автомашине "Фольксваген-Пассат". Этот автомобиль стражи порядка заметили на пересечении улиц Тимирязева и Байтурсынова, сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматы.

Водитель - В. Прощаков, 1977 года рождения, установил на автомобиль подложный государственный регистрационный номерной знак. Данные действия являются противоправными и влекут за собой административную ответственность. В частности, протоколы в отношении водителя были составлены по части 3 статьи 590 и части 4 статьи 590 КоАП РК", - отметил командир специализированного батальона Управления административной полиции ДП Алматы подполковник полиции Серикжан Абжанов.

По его словам, за установку на транспортное средство подложных госномеров предусмотрен штраф, а за управление машиной с поддельными номерами - лишение водительского удостоверения.

В этой связи материалы данного производства, согласно юрисдикции, будут направлены в суд", - уточнил Абжанов.

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