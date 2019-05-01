Всемирно известный музыкант и искусствовед Михаил Казиник провел для детей концерт в Алматы

Алматы. 30 апреля. Kazakhstan Today - Всемирно известный скрипач, пианист, культуролог, искусствовед Михаил Казиник провел в Алматы благотворительный концерт "Музыкальные чудеса" для детей с ограниченными возможностями и отличников учебы из малообеспеченных и многодетных семей, передает Kazakhstan Today.

Концерт прошел в формате лекций. Музыкант рассказывал своим зрителям истории произведений, а затем исполнял их на скрипке и рояле. Кроме того, он пригласил на сцену несколько детей из зала, и они вместе сыграли композиции, рассказали в управлении социального благосостояния Алматы.

Казиник рассказал историю скрипки и сыграл на ней не только классические, но и шуточные композиции.

"Таким образом я хочу показать, что скрипка - это не такой страшный и серьезный инструмент, который недоступен. Скрипка всегда была инструментом шутов. Она звучит очень непосредственно и непринужденно", - отметил музыкант.

Как отметили в управлении, концерт организован с целью развития у детей интереса к классической музыке и повышения культуры в целом. По мнению Казиника, музыка способна воспитать в человеке самые лучшие качества, а дети прекрасно воспринимают его "вибрирующую энергетику".

Сообщается, что концерт известного музыканта пройдет также 1 мая в Казаxской национальной консерватории имени Курмангазы в открытом формате.

Михаил Казиник - исследователь в области музыкотерапии и музыкального восприятия. Он периодически выступает с лекциями, концертами и творческими вечерами в разных странах мира: в Латвии, Скандинавских странах, Германии, Голландии, США. На своих выступлениях он рассказывает об истории искусства и о классической музыке, стремится привлечь слушателей к высокой культуре.

Музыкальный вечер организован при поддержке управления социального благосостояния Алматы по инициативе ассоциации стипендиатов "Болашак".

Отметим, что автор "комплексно-волнового урока" Михаил Казиник призывает оказаться от системы образования, при которой детям стремятся вложить голову как можно больше информации, во многом ненужной им.

Вот в самолетах каждый раз стюардесса рассказывает про технику безопасности. Конечно, никто ничего не запоминает. Нет таких историй, в которых человек все надел, поплыл и потом заявил: "Самолет упал, все погибли, а я спасся, потому что внимательно выслушал стюардессу". Мне наша школа напоминает эту стюардессу, которая всегда обязана все рассказывать", - цитирует Казиника econet.ru .

Он также отмечает, что в прежние временны у детей никаких источников информации, кроме учителей, не было. А сейчас ни один, даже самый замечательный, учитель географии не знает и одной миллиардной доли того, что есть в сети.

"Любой нормальный ребенок наберет ключевое слово и получит десять миллионов единиц информации, а бедный учитель географии по-прежнему задает прочитать страницу 117 и пересказать ее. Абсурд очевиден", - подчеркивает философ.

Он убежден, что школу надо менять, потому что сейчас она порождает дичайшую необразованность, отнимая у детей десять лучших лет жизни.

"Учили великую литературу и музыку, доказывали теоремы, изучали логическое мышление. Но после этого всего в мир выходит человек, который не может связать и пяти звуков, у которого не стыкуются правая и левая части мозга, у которого речь насыщена словами, которые ни один педагог в школе не преподавал. Школа не соответствует требованиям социума. Единственное спасение - другая школа, школа будущего. Каждый предмет должен преподаваться вкупе с другими предметами. Нет оторванных друг от друга предметов, есть панорамная картина мира. Она и дает нам как нобелевских лауреатов, так и просто нормальных людей с нормальным мышлением", - считает музыкант.

В школе Казиника все уроки комплексно-волновые, связанные единым понятием, явлением, вещью, предметом. Урок может длиться день, ведут его все учителя, сопричастные с этим явлением.

Музыкант указывает на то, что все нобелевские открытия сделаны на междисциплинарном уровне, на стыке предметов. Он считает, что распространить такую систему вполне реально, нужно начинать с отдельных точек.

"Учитель физики, который прошел мою методику, приходит в школу и начинает говорить про Баха. Химик включает музыку Бородина, через которую становится ясной связь между музыкой и химическими реакциями. Музыка - это питание мозга, я знаю это по нобелевским лауреатам. В моей школе любой учитель начинает с неожиданного, непривычного. Это принцип отстранения. Как только учитель приходит на урок и говорит: "Великий русский писатель Достоевский", внимание у детей ослабляется - лучше почитать какой-нибудь детектив. Мысль о том, что Достоевский - великий, должна родиться в конце урока у самих детей", - пояснил Казиник.

Он также подчеркивает, что определять знания у детей учитель должен "без дурацких экзаменов, без глупых билетов".

Обучение - это не тюрьма и не армия. Это светлое место академии Платона, где люди, улыбаясь, познают всякие вещи. Ребенок не компьютер и не большая советская академия. Главное - чтобы ребенок был счастливым. В современной школе он не будет счастлив никогда", - считает музыкант, подчеркивая, что главный двигатель к знаниям - это любовь, а все остальное не играет роли. Человек знает то, что он любит, и нельзя ему вбивать в голову ненужные ему знания.

Искусство и культура нужны для того, чтобы люди не убивали друг друга. Школа должна быть радостным воспоминанием детства, самой светлой частью жизни человека. Все равно с каждым годом мы приближаемся к смерти. В этом плане жизнь - достаточно пессимистичная штука, печальная. Забирать у детей еще и детство, чтобы сообщать им кучу информации, которую они никогда не запомнят и которой никогда не воспользуются, - это совсем преступно. Выпустить надо не математика или физика, а человека", - убежден музыкант.

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