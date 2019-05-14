Единую карту для оплаты поездок в автобусе и питания в столовой разработали для школьников в Нур-Султане

Фото из телеграм-канала Малики Бектуровой @MBekturova

Нур-Султан. 13 мая. Kazakhstan Today - Для столичных школьников разработали единую карту, при помощи которой можно оплатить поездку в автобусе, обед в столовой или пройти через школьный турникет, передает Kazakhstan Today.

Проехать в автобусе, пройти через турникет в школе и пообедать в столовой - всё это при помощи одной карты. В ноябре прошлого года приступили к внедрению пилотного проекта "Автоматизированной системы безналичных расчетов школьного питания" в 59-й школе. Теперь родители отслеживают и детализируют покупки детей, а также устанавливают суточный лимит. Кроме того, при помощи карт учителя видят, когда ребенок пришел в школу, когда вышел из нее", - сообщила в Телеграм заместитель акима Нур-Султана Малика Бектурова.

По ее словам, POS-терминалы в столовой считывают информацию о школьниках - какой продукт вызывает аллергию, каков дневной лимит ученика и так далее. Терминал интегрирован с информационным порталом smart-schools.kz. В системе зарегистрировано более 3000 карт.

Отмечу, что это пилотный проект, поэтому все пожелания, недочеты нами учитываются, исправляются. Кстати, система использует проездные карты AstraPlat", - добавила Бектурова.

Она проинформировала, что 1 апреля еще 34 школы подключились к подобному новшеству. Так, школьники, отсканировав QR-код или прикоснувшись картой Астана LRT к специальным терминалам в столовой, платят за обед.

К платформе планируем подключить все школы Нур-Султана уже к 1 сентябрю", - резюмировала замакима.

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