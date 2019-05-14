Система Orphus

Единую карту для оплаты поездок в автобусе и питания в столовой разработали для школьников в Нур-Султане

13.05.2019, 11:47 7426
Единую карту для оплаты поездок в автобусе и питания в столовой разработали для школьников в Нур-Султане
Фото из телеграм-канала Малики Бектуровой @MBekturova
Нур-Султан. 13 мая. Kazakhstan Today - Для столичных школьников разработали единую карту, при помощи которой можно оплатить поездку в автобусе, обед в столовой или пройти через школьный турникет, передает Kazakhstan Today.
 

Проехать в автобусе, пройти через турникет в школе и пообедать в столовой - всё это при помощи одной карты. В ноябре прошлого года приступили к внедрению пилотного проекта "Автоматизированной системы безналичных расчетов школьного питания" в 59-й школе. Теперь родители отслеживают и детализируют покупки детей, а также устанавливают суточный лимит. Кроме того, при помощи карт учителя видят, когда ребенок пришел в школу, когда вышел из нее", - сообщила в Телеграм заместитель акима Нур-Султана Малика Бектурова.

 
По ее словам, POS-терминалы в столовой считывают информацию о школьниках - какой продукт вызывает аллергию, каков дневной лимит ученика и так далее. Терминал интегрирован с информационным порталом smart-schools.kz. В системе зарегистрировано более 3000 карт. 
 

Отмечу, что это пилотный проект, поэтому все пожелания, недочеты нами учитываются, исправляются. Кстати, система использует проездные карты AstraPlat", - добавила Бектурова.

 
Она проинформировала, что 1 апреля еще 34 школы подключились к подобному новшеству. Так, школьники, отсканировав QR-код или прикоснувшись картой Астана LRT к специальным терминалам в столовой, платят за обед.
 

К платформе планируем подключить все школы Нур-Султана уже к 1 сентябрю", - резюмировала замакима.

 
Напомним, в общественном транспорте Астаны с 2018 года введена безналичная оплата - при помощи транспортной карты или СМСДля школьников предусмотрена именная школьная транспортная карта, которую ученик получает в своем учебном заведении. Родители также могут самостоятельно приобрести школьную транспортную карту. 
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

новости по теме

Комментарии

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая