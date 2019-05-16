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В Алматы подвели итоги Международного детского конкурса "Эхо войны" (ФОТО)

14.05.2019, 17:12 10072
Алматы. 14 мая. Kazakhstan Today - В Алматы, в Государственной детской библиотеке имени Сапаргали Бегалина, 13 мая состоялось подведение итогов Международного конкурса детского творчества "Эхо войны". Конкурс был посвящен победе Красной армии и советского народа над нацистской Германией в Великой Отечественной войне 1941-1954 годов, передает Kazakhstan Today.
 
В номинациях "открытка", "плакат", "иллюстрация к книге о войне", "историческое исследование" соревновались 51 юный участник. Работы, представленные на конкурс, оценивало компетентное жюри, в состав которого вошли известные в Южной столице художники Анна Миросенко, Даурен Кастеев, Алексей Бочкарёв, Алексей Копелиович, Ольга Батурина. Вместе с ними работали директор детского радио Starkids.fm Максим Морозов, главный редактор журнала Nomad-Kazakhstan Анастасия Таукелова, главный эксперт Архива Президента Республики Казахстан Евгения Чиликова и другие, сообщили в Россотрудничестве. 
 

Все члены жюри отмечали зрелость работ, серьёзный подход к освещению выбранной темы и удивительную детскую непосредственность", - отметили в представительстве Агентства.

 
Гран-при конкурса завоевала Радмила Анисимова за исследовательскую работу, посвящённую её прадеду Семёну Тихонову. Как рассказали в Россотрудничестве, девочка сама разыскала на информационных сайтах данные о своём прадеде и его подвигах на полях Великой Отечественной войны, нашла в семейном архиве старые фотографии и сделала презентацию, которая была показана участникам церемонии подведения итогов. 
 
Также большой интерес у зрителей вызвали работы, посвящённые животным, воевавшим вместе с людьми против фашистов: санитарным собакам, выносившим раненых из-под огня. Жюри также особо отметило иллюстрации юных художников к произведениям, рассказывающим о детях, чьи судьбы были искалечены войной. 
 
Все участники и победители конкурса получили от организаторов памятные дипломы и призы от представительства Россотрудничества в Республике Казахстан. Консул Генерального консульства Российской Федерации в Алматы, заместитель руководителя представительства Россотрудничества в Республике Казахстан Ирина Переверзева вручила также комплект книг о Великой Отечественной войне Государственной детской библиотеке имени Бегалина. 
 

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