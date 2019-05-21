В четырех областях Казахстана объявлены штормовые предупреждения

Алматы. 20 мая. Kazakhstan Today - "Казгидромет" объявил штормовые предупреждения в Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях, передает Kazakhstan Today.

По данным синоптиков, 21 мая в Восточно-Казахстанской области днем местами ожидается сильный дождь, местами гроза, шквал, град, ветер юго-западный местами 15-20, порывы 25 метров в секунду. 21, 22 мая в Жамбылской области местами ожидается ветер юго-западный, с переходом на северо-западный, 15-20 метров в секунду. Днем порывы ветра будут достигать 23-28 метров в секунду. Местами ожидается гроза, возможен град. Вероятность шторма составляет 85-90%.

В Костанайской области местами ожидаются гроза, туман, град, ветер северо-западный 15-20 метров в секунду. Ночью местами заморозки 3 градуса. Вероятность шторма составляет 90-95%.

21 мая в Северо-Казахстанской области ночью местами ожидаются осадки (дождь, снег), местами туман. Днем местами ожидается гроза, град, ветер северо-западный, днем местами 15-20 метров в секунду. Ночью местами ожидаются заморозки 1-6 градусов. В Петропавловске 21 мая днем ожидается гроза, град. Ночью и утром - туман, ветер северо-западный. Днем порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду. Ночью на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса. Вероятность шторма составляет 90-95%", - проинформировали в ведомстве.

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