Житель Алматы два года не может забрать свою машину со штрафстоянки

Алматы. 30 мая. Kazakhstan Today - Алматинец два года не может забрать свою машину со штрафстоянки, передает Kazakhstan Today.

По информации Первого канала "Евразия", мужчина давно оплатил все долги, но уехать на автомобиле не представляется возможным - транспортное средство не на ходу. Пока владелец бегал по инстанциям, улаживая бюрократические формальности, на охраняемой штрафстоянке его машину разобрали по частям. Некоторые детали заменили, другие попросту сняли.

"Замок взломали, зеркало сняли, колеса заменили, частично разобрали салон. В таком состоянии Нурбол Мырзабаев увидел свою машину, когда пришел забирать ее со штрафстоянки. В 2017 году его остановили полицейские из-за перегоревшей лампочки стоп-сигнала. Стражи правопорядка обнаружили, что водитель лишен прав и забрали автомобиль. Тогда он был еще на ходу, а когда спустя 3 месяца Нурбол пришел забирать машину, уехать на ней он уже не смог", - говорится в сюжете.

Для того чтобы восстановить машину, мне теперь нужно около 2 млн тенге. Машина английской сборки, таких у нас мало ездит. Есть такие же машины, но они собраны в Японии. Кажется, что запчасти те же, но на мою машину они не подходят. Все детали приходится заказывать, а это очень дорого", - говорит потерпевший.

Когда мужчина потребовал от охранников объяснений, они, по словам мужчины, попросили не поднимать "шум" и пообещали все восстановить. Однако, прошло уже 2 года, а машина так и стоит на штрафстоянке. Чтобы добиться компенсации, Нурбол Мырзабаев обратился с заявлением в полицию.

Проводится комплекс мероприятий, направленных на установление лиц, похитивших автозапчасти, привлечении их в дальнейшем к уголовной ответственности", - сообщила официальный представитель департамента полиции города Салтанат Азирбек.

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