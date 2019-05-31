В Кокшетау прошел областной этап конкурса "Мерейлі отбасы"

Кокшетау. 30 мая. Kazakhstan Today - Сегодня в Кокшетау состоялась торжественная церемония награждения участников областного тура национального конкурса "Мерейлі отбасы" , передает Kazakhstan Today.

В этом году в конкурсе приняло участие 29 семей - победителей районного и городских этапов. Практически все семьи многодетные, имеющие достижения в различных сферах, воспитывающие приемных детей, а также интернациональные семьи, трудовые и педагогические династии.

Победителями областного этапа стали педагогическая династия Аубакировых из Аккольского района и семья Искаковых, имеющая 8 детей и 24 внука. Одна из семей-победителей будет защищать честь региона уже на республиканском этапе , сообщает управление внутренней политики.

Второе место присуждено семье Оралбаевых из города Степногорска, воспитывающей 8 детей, шестеро из которых - патронатные. Глава семьи в рамках государственно-частного партнерства основал два детских сада, которые 47 детей из малообеспеченных и многодетных семей посещают бесплатно.

Обладателем третьего места стала семья Кеменгеровых из Целиноградского района, воспитавшая 6 детей. Основатель династии известный последователь представитель плеяды Алаш - Ризабек Кеменгеров.

Призеры конкурса награждены дипломами и премией акима области в размере 250 тысяч тенге за 1-е место, за 2-е место - 150 тысяч тенге и 100 тысяч за 3-е место. Еще три семьи получили ценные поощрительные призы, а маленьким участникам вручены игрушки.

В Казахстане семейные ценности, национальные и культурные традиции, высокая нравственность - основа каждой семьи", - отметил аким области Ермек Маржикпаев, поздравляя победителей.

Также руководитель региона подчеркнул, что вопросы поддержки многодетных и малообеспеченных семей находятся в числе приоритетных задач госорганов, и в этом направлении в области проводится большая работа.

На сегодняшний день в сравнении с уровнем прошлого года количество семей, получающих адресную социальную помощь по области, увеличилось более чем в 2 раза, а по городу Кокшетау в 3,5 раза. Выплаты по области увеличились в 9 раз", - добавил аким области.

В мероприятии приняли участие также представители широкой общественности, Совета отцов, Совета матерей и многодетные матери. Завершилось чествование конкурсантов праздничным концертом и общим памятным фото.

Напомним, Национальный конкурс " Мерейлі отбасы " ежегодно проводится по инициативе Первого Президента Казахстана в целях культивирования нравственных ценностей и позитивного образа семьи и брака, повышения статуса семьи.

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