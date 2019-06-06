Грозы, шквал и град ожидаются в четверг в ВКО, Костанайской, Туркестанской и Жамбылской областях

Алматы. 5 июня. Kazakhstan Today - "Казгидромет" объявил штормовое предупреждение в Восточно-Казахстанской, Костанайской, Туркестанской и Жамбылской областях, передает Kazakhstan Today.

По информации синоптиков, 6 июня в Восточно-Казахстанской области местами ожидается сильный дождь, гроза, днем местами возможен град, шквал, ветер юго-западный местами 15-20 метров в секунду, порывы 23-28 метров в секунду.

6 июня в Костанайской области также ожидаются местами гроза, шквал, днем град, ветер северо-западный ночью местами 15-20 метров в секунду, днем 15-20, порывы 23 метров в секунду. Вероятность шторма составляет 90-95%.

В Жамбылской области в четверг местами ожидается ветер юго-западный 15-20 метров в секунду, днем порывы 23-28 метров в секунду, на юго-западе области 30 метров в секунду и более. Местами ожидаются гроза, шквал, град. Вероятность шторма составляет 85-90%.





В Туркестанской области также ожидаются гроза, шквал, ветер юго-западный 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма - 90-95%.





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