Полковник Погранслужбы КНБ РК прикрыл собой солдата при разрыве осколочной гранаты

Полковник Сергей Смирницких

Нур-Султан. 20 июня. Kazakhstan Today - Полковник Пограничной службы КНБ РК спас солдата от разрыва осколочной гранаты на занятии по боевому гранатометанию, передает Kazakhstan Today.

Это произошло 19 июня 2019 года в ходе плановых занятий по боевому гранатометанию в войсковой части 2027. Офицер Пограничной службы КНБ РК, полковник Сергей Смицких, являющийся заместителем командира войсковой части по воспитательной работе, был назначен руководителем на участке гранатометания и лично обучал молодых призывников метанию оборонительной гранаты с места из окопа. Подобные занятия проводятся регулярно и, как отметили в пресс-службе Погранслужбы, не с муляжами, а с использованием реальных боевых гранат.

В ходе занятия один из новобранцев вдруг выронил гранату с выдернутой чекой в окоп. Заметив это, не колеблясь ни секунды (после срабатывания ударно-спускового механизма граната взрывается через 3-4 секунды), полковник Смицких схватил гранату и выбросил ее на безопасное место, накрыв при этом своим телом солдата.

Граната разорвалась в безопасном месте, но вследствие рикошета от стены окопа оба военнослужащих получили различные осколочные ранения. Военнослужащим была оказана первая медицинская помощь дежурным врачом, далее они доставлены в военный госпиталь КНБ. Состояние удовлетворительное, угроз для жизни нет", - проинформировали в ведомстве.

Напомним, аналогичный случай, но с трагическим исходом, произошел в марте 2018 года в Белгородской области России. Инцидент произошел на полигоне, когда солдаты выполняли упражнение по метанию боевых гранат. Во время учений один из них выдернул предохранительную чеку, но случайно уронил гранату на землю. Майор Владимир Чупин, уроженец Казахстана, сразу оттолкнул рядового и прикрыл его своим телом от взрыва . Солдат не пострадал, а майор от полученных ранений скончался в больнице.

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